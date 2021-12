Polícia do Brasil prende traficante internacional luso-cabo-verdiano procurado pela Interpol

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu preventivamente um traficante internacional luso-cabo-verdiano, de 37 anos, que se encontrava na lista de difusão vermelha da Interpol a pedido de Portugal, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF informou que a prisão ocorreu na sexta-feira, em Angra dos Reis, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades portuguesas, citadas pela polícia brasileira, o cidadão estava foragido desde 2017 e "seria responsável por um esquema grandioso e sofisticado de tráfico internacional de drogas entre Europa e diversos outros países, incluindo o Brasil".

"O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi formulado pelo escritório central nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da difusão vermelha incluídas pelas autoridades de Portugal", diz o comunicado da corporação.

O mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, acabou cumprido e o luso-cabo-verdiano será encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro até à sua extradição definitiva para território português.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu.

Ainda de acordo com a PF, uma mulher ucraniana, de 36 anos, foi detida no domingo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, quando tentava transportar aproximadamente dois quilogramas de cocaína para Portugal.

Após uma fiscalização de rotina, os agentes federais identificaram a droga oculta no forro da bagagem despachada pela estrangeira.

"A presa foi encaminhada à esquadra da PF no aeroporto, para lavratura do auto de prisão em flagrante. Ela poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão", informou a polícia brasileira numa nota divulgada no seu 'site'.