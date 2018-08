Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia resgata 11 crianças de caravana e encontra restos mortais de menino

Menores estavam esfomeados e maltratados num deserto no Novo México.

08:36

A polícia norte-americana encontrou restos mortais de um rapaz numa caravana de onde resgatou 11 crianças, num deserto no Novo México, nos Estados Unidos.



Segundo avança a ABC News, os menores tinham entre um a 15 anos e estavam descalças, com sede e fome, magras e "muito assustadas".



As autoridades resgataram os menores, esfomeados e maltratados, de uma caravana coberta de terra que se encontrava no meio do deserto. A operação da polícia iniciou as buscas por um rapaz de três anos.



Dois homens, Sirak Wahhaj, o pai do menino desaparecido, e Lucas Mortons foram detidos por suspeitas de abuso sexual de menores. Também três mulheres foram detidas no mesmo local, mas aguardam em liberdade durante o desenrolar da investigação.