Polícia entrega italianos a cartel

Quatro polícias foram detidos e três estão em fuga.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:47

Quatro polícias mexicanos foram presos e acusados de entregarem três italianos a um cartel de traficantes. O filho de um dos desaparecidos, vistos pela última vez a 31 de janeiro, afirma que os italianos foram vendidos por 43 euros. Os investigadores não confirmam.



Raffaele Russo, de 60 anos, o filho, Antonio, de 25 anos e o sobrinho, Vincenzo Cimmino, de 29, foram detidos numa bomba de gasolina em Tecalitlán, uma cidade agrícola do estado de Jalisco. Estariam na região para vender maquinaria agrícola chinesa de má qualidade, fazendo-a passar por produtos de grandes marcas.



Os quatro polícias detidos, e três cúmplices ainda não localizados, prenderam os três homens e entregaram-nos ao cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos grupos criminosos do México.



A imprensa mexicana está a comparar este caso com o de 43 estudantes mexicanos desaparecidos em Iguala, em 2014.