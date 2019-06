Milhões de euros já foram gastos. Polícia inglesa diz que Maddie "pode nunca ser encontrada"

A chefe da polícia da Grã-Bretanha, Cressida Dick, admitiu que o mistério a envolver o desaparecimento de Madeleine McCann pode nunca ser resolvido.Segundo declarações da chefe policial, à estação de rádio LBC, ainda existem "linhas ativas de investigação", apesar de já terem sido gastos 13 milhões de euros até o momento.Em relação às revelações do jornal britânico Mirror, sobre o facto de as autoridades britânicas terem estado em Portugal em conversações com a Polícia Judiciária, Cressida Dick não quis tecer quaisquer comentários.As autoridades da Polícia Metropolitana de Londres, em Inglaterra, estão em conversações com a polícia portuguesa sobre um novo suspeito no caso de desaparecimento de Madeleine McCann.Segundo avança a imprensa internacional, as autoridades londrinas viajaram até Portugal para se encontrarem com a Polícia Judiciária, após relatos de que um homem, conhecido por casos de pedofilia, se tornou um dos principais suspeitos do caso."Os ingleses estiveram aqui recentemente, houve conversações na Polícia Judiciária do Porto", disse uma fonte ao jornal britânico Daily Mirror. "É tudo muito secreto, só a polícia sabe quem é o suspeito", confessou.A polícia britânica já sublinhou que a investigação para encontrar a menina que desapareceu no Algarve continua e que está em andamento.As autoridades já gastaram cerca de 18 milhões de euros nas operações de busca, de acordo com a imprensa internacional.Recorde-se que Madeleine desapareceu do apartamento onde a família estava hospedada na cidade da Praia da Luz, a 3 de maio de 2007.