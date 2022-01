A polícia britânica está a investigar possíveis violações das regras do confinamento na residência oficial do primeiro-ministro em Downing Street e em Whitehall. A investigação, que aumenta ainda mais a pressão sobre Boris Johnson, foi esta terça-feira confirmada pela chefe da Polícia Metropolitana e incide sobre vários eventos dos últimos dois anos. O inquérito foi aberto um dia depois de ter sido divulgado que o PM realizou uma festa de aniversário, em junho de 2020, que também violou as regras.





O porta-voz do primeiro-ministro disse que Boris Johnson está disponível para colaborar na investigação, apesar de acreditar que não violou a lei. O próprio governante saudou a decisão da polícia de conduzir a sua própria investigação. Já nos próximos dias deverá ser conhecido o resultado do inquérito do governo ao caso conhecido como ‘Partygate’.