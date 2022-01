"Ninguém me disse": Boris Johnson nega ter sido avisado que festa onde participou era contra regras de confinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu esta terça-feira que ninguém o avisou de que a festa nos jardins de Downing Street durante o confinamento, em maio de 2020, seriam "contra as regras".



Johnson pediu desculpas às pessoas e garantiu que não teria prosseguido com o evento se achasse que o mesmo violava as regras impostas pelo próprio Governo para conter a propagação da doença.







O primeiro-ministro, que está debaixo de fogo há vários dias devido à divulgação de informações sobre festas que ocorreram alegadamente durante o período de confinamento, afirmou que se recorda de ter estado no jardim de Downing Street, durante cerca de 25 minutos, considerando aquele um evento de trabalho, uma vez que conversou com vários funcionários. "Voltei ao meu escritório e continuei o meu trabalho", garantiu Boris Johnson.