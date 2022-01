Boris Johnson admite ter participado em festa durante confinamento obrigatório no Reino Unido

"Quero pedir desculpa", disse Boris Johnson, acrescentando que "deve assumir as responsabilidades" pelos eventos ocorridos, citado pela SkyNews.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu que participou numa festa no jardim de Downing Street, a sede oficial do governo britânico, durante o primeiro confinamento no Reino Unido.A polícia investiga a situação uma vez que pode estar em causa violações às regras sanitárias impostas pelo Governo no âmbito da pandemia da Covid-19.