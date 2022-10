Polícia investiga novas ameaças de morte contra Lula da Silva

A polícia federal brasileira abriu uma investigação sobre novas ameaças de morte contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu uma mensagem de email garantindo-lhe que seria alvejado na sede do Instituto Lula, em São Paulo.

Esta não é a primeira investigação realizada pelas autoridades brasileiras durante a campanha por ameaças de morte contra Lula da Silva, expressas ou sugeridas, entre as quais se destacou um vídeo publicado por um apoiante do Presidente Jair Bolsonaro, o empresário Luiz Henrique Crestani, nas redes sociais, em que é visto a disparar uma arma contra um alvo com a fotografia de Lula da Silva.

Este caso está nas mãos das autoridades, tal como o de outro empresário apoiante de Bolsonaro, José Sabatini, que apareceu noutro vídeo a lamber uma arma e a "ordenar" a Bolsonaro, depois de ganhar as eleições, a dar um golpe no Senado e no Supremo Tribunal.