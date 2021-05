Polícia israelita escolta judeus à Esplanada das Mesquitas

A polícia israelita escoltou mais de 120 visitantes judeus ao complexo da mesquita de Al-Aqsa, onde recentes ações policiais contra palestinianos desencadearam a guerra em Gaza, segundo a autoridade islâmica que dirige o local.

A polícia retirou jovens palestinianos da Esplanada das Mesquitas, designada de Monte do Templo pelos judeus, e proibiu a entrada de muçulmanos com menos de 45 anos, de acordo com o Wafq Islâmico de Jerusalém, que supervisiona a área sob custódia da Jordânia, refere a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Os muçulmanos que entraram foram obrigados a deixar a sua identificação com a polícia, referiu a mesma fonte, adiantando que foram detidos seis palestinianos, quatro dos quais foram depois libertados.