Polícia lança gás lacrimogéneo contra manifestantes após vitória de Lukashenko nas presidenciais da Bielorrússia

Bielorrússia foi obrigada a disparar gás lacrimogéneo para dispersar e reprimir os fortes protestos que se fazem sentir este domingo em várias cidades após a vitória do presidente Alexander Lukashenko.



Milhares de pessoas saíram às ruas contra a vitória do líder que acusam ter falsificado as eleições presidenciais. Polícia e manifestantes confrontam-se e já foram feitas pelo menos 10 detenções em Minsk.



Lukashenko, que chegou ao poder em 1994, tem vindo a crescer e inflamou-se com a gestão da pandemia naquele país.

#Bielorussia | Diverse persone sono state ferite a #Minsk durante l'intervento della polizia in occasione della protesta organizzata contro quella che si profila come una vittoria del presidente Alexander #Lukashenko alle elezioni presidenziali. pic.twitter.com/cZaGurMsCB — Atlantide (@Atlantide4world) August 9, 2020

