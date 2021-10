Polícia mata 25 membros de gang responsável por assaltos com explosivos a bancos no Brasil

Pelo menos 25 suspeitos de fazer parte de um gang especializado em assalto a bancos foram mortos na manhã deste domingo, 31 de Outubro, na região da cidade de Varginha, no sul do estado brasileiro de Minas Gerais. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar de Minas Gerais, os supostos criminosos foram mortos durante dois confrontos violentos consecutivos com utilização de armas de guerra, mas nenhum agente foi atingido.

A capitã Laila Brunela, da Polícia Militar, avançou à imprensa que todos os homens mortos eram bandidos altamente perigosos que iam desencadear nas próximas horas ações criminosas na região de Varginha, principalmente assaltos a banco através da explosão de agências. As ações policiais contaram com militares da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, a tropa de elite de Minas Gerais, e da Polícia Rodoviária Federal, PRF.

Às 15h15, horário de Lisboa, ainda não estavam claras as circunstâncias dos supostos confrontos, e a capitã anunciou que até final deste domingo seriam avançadas mais explicações à imprensa. O que se sabe é que num primeiro momento foram abatidos 18 suspeitos, aparentemente numa estrada de acesso a Varginha, e outros 7 morreram numa ação desencadeada logo em seguida numa casa de campo alugada pelos alegados bandidos ao lado do batalhão da polícia local.

Aparentemente, o plano era cercar o batalhão e impedir a saída da polícia, como geralmente acontece antes de assaltos de grande porte a bancos, e depois assaltar várias agências na região, com os cofres repletos de dinheiro por ser fim de mês e altura de pagamento de ordenados. Segundo ainda a capitã Laila Brunela, com os suspeitos foram apreendidas armas de guerra, entre elas fuzis e metralhadoras anti-aéreas de calibre .50, granadas e outros explosivos e coletes balísticos.