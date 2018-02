Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia nega “cobardia” no massacre da Flórida

Agente diz que agiu “de acordo com o treino recebido”.

Por Ricardo Ramos | 08:58

O polícia responsável pela segurança no liceu de Parkland, Florida, que foi acusado de "cobardia" pelo presidente Trump por não ter enfrentado o atirador que matou 17 alunos e professores, rejeitou ontem as acusações e garantiu que "agiu de acordo com o treino que recebeu".



Scot Peterson, que se demitiu da polícia do Condado de Broward após ser suspenso por negligência, garantiu, através do advogado, que quando chegou ao local pensou que o tiroteio estava ocorrer no exterior, pelo que "procurou cobertura atrás de uma viatura para melhor avaliar a situação".



"Foi assim que foi treinado", garantiu o advogado, Joseph DiRuzzo, que acusou o xerife Scott Israel de "tirar conclusões precipitadas" sobre a atuação do agente.



Trump insistiu segunda-feira nas acusações contra Peterson, afirmando que, se estivesse no seu lugar, "teria entrado no edifício mesmo se não estivesse armado".