Polícia pede mais seis meses de financiamento para encontrar Maddie McCann

Menina britânica desapareceu em maio de 2007.

O quartel general da Polícia Metropolitana de Londres, Scotland Yard, pediu mais dinheiro por temer que este não chegue até ao final do mês de setembro.







A menina teria atualmente 15 anos e desde o seu desaparecimento no Algarve que não há provas concretas que determinem o que poderá ter acontecido.



Os pais da menina continuam a acreditar que esta esteja viva e lutam agora para que a investigação não seja encerrada.



De acordo com o jornal britânico The Sun, a polícia acredita estar perto de resolver o caso e terão estado secretamente em Portugal em 2017. As autoridades britânicas terão ainda investigado cerca de 40 mil documentos da investigação arquivados pela polícia portuguesa.







As autoridades encarregues pela investigação do caso de Madeleine McCann, que desapareceu em maio de 2007 na praia da Luz, em Portugal, pediram ao Ministério do Interior mais seis meses de financiamento para encontrar a menina.Nos últimos 11 anos foram gatos aproximadamente 11 milhões de libras - cerca de 12 milhões de euros - na investigação para encontrar Maddie.