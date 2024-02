Polícia usa gás lacrimogéneo contra marcha de agricultores indianos em direção a Nova Deli

A polícia da Índia usou esta quarta-feira gás lacrimogéneo contra agricultores, em protesto há uma semana, que retomaram uma enorme marcha em direção à capital, Nova Deli, apesar do Governo ter reaberto as negociações.

A comissão de negociação dos agricultores rejeitou na segunda-feira à noite um plano apresentado pelas autoridades, que garantia preços mínimos de venda à produção para um conjunto de culturas, incluindo leguminosas, milho e algodão, durante cinco anos.

A proposta feita pelas autoridades no domingo "não era do interesse dos agricultores", disse Jagjit Singh Dallewal, um dos líderes da comissão, à agência de notícias Press Trust of India.