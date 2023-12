População sem-abrigo aumenta quase 10 vezes numa década no Brasil

O número de pessoas sem casa e a morar nas ruas das cidades do Brasil saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 até agosto deste ano (935%), disse esta segunda-feira o Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

O IPEA, uma fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento do país sul-americano, divulgou os dados no relatório "A população em situação de rua nos números do cadastro único", no mesmo dia em que o Presidente, Luís Inácio Lula da Silva, lançou um plano para enfrentar o problema, com a promessa de investimentos de quase mil milhões de reais (cerca de 188 milhões de euros), assumindo que o Estado brasileiro tem responsabilidade no crescimento da população sem-abrigo no país.

Segundo o estudo, as principais causas que levam os brasileiros a morar nas ruas são os problemas com familiares e companheiros (47,3%), o desemprego (40,5%), o uso abusivo de álcool e outras drogas (30,4%) e a perda de moradia (26,1%).