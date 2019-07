"Porque é que lhe deram o nobel da paz?": Trump faz pergunta a vítima perseguida pelo Daesh

Nadia Murad, uma jovem refugiada yazidi venceu o prémio Nobel da Paz em 2018, tornando-se um ícone representativo desta comunidade, que sofre com a guerra no Iraque.

Nadia esteve reunida esta quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à semelhança de outros sobreviventes de perseguições religiosas. No final da visita à Casa Branca, em Washington DC, as vítimas de tortura tiveram a oportunidade de se dirigir ao presidente dos EUA e a jovem apelou a Trump que ajudasse a travar a violência com a qual a comunidade yazidi se depara diariamente.

Donald Trump terminou a sua resposta ao pedido, agradecendo o testemunho da jovem e questionando o porquê de Nadia ter recebido o Nobel da Paz em 2018.



"Porque é que lhe deram o nobel da paz?", questionou Trump após Nadia partilhar a história de terror que viveu, ao perder os seus familiares, ser torturada e tornada escrava sexual.

A jovem justificou-se perante o presidente da Casa Branca e os jornalistas que tal aconteceu por ter sido a primeira mulher a sair do Iraque e "contar ao mundo as atrocidades" que sofreu.