Porta de avião abre-se durante voo no Brasil e passageiros têm de se revezar para a manter fechada

Passageiros de um voo doméstico no estado brasileiro do Acre, no coração da floresta amazônica, tiveram de unir esforços e fazer muita força para evitarem uma tragédia quando a porta da aeronave onde seguiam se abriu em pleno voo. Foi um susto enorme para todos os 10 passageiros e dois tripulantes, mas, graças à união de todos, o avião aterrou com todos sãos e salvos no destino, a cidade de Rio Branco, capital estadual.



A aeronave, de uma empresa local, descolou do aeroporto da cidade de Jordão, no interior do estado, rumo à capital, às 12h30 de quinta-feira, para uma viagem de uma hora e meia. Foi já quando a aeronave se aproximava de Rio Branco e já tinha começado a reduzir a altitude que a porta se abriu inesperadamente.





Após o pânico inicial, os passageiros resolveram agir e tentar fechar a porta, que, por estar aberta, provocava muita turbulência. Como o esforço necessário era grande, pois o mecanismo de fecho de porta não funcionava e ela insistia em reabrir, os passageiros tiveram de se revezar para a manter fechada, ora fazendo força uns ora fazendo os outros, que o vento de fora pressionava fortemente.Graças a isso o piloto conseguiu manter o equilíbrio do aparelho e completar as manobras de aterragem, pousando sem problemas. O caso só ganhou repercussão agora, vários dias depois, após viralizarem nas redes sociais os vídeos feitos pelos próprios passageiros.