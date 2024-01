Porta que caiu de avião da Alaska Airlines encontrada por professor

A porta do Boeing 737-9 Max da Alaska Airlines que se soltou em pleno voo, na sexta-feira, e que obrigou a uma aterragem de emergência em Portland, nos EUA, foi encontrada, no domingo, por um professor.

O professor, identificado como ‘Bob’, encontrou a porta no quintal, no bairro de Cedar Hills, em Portland, informou a presidente do Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos EUA (NTSB), citada pela Reuters.

Além da porta, o avião da Alaska Airlines também perdeu um pedação de fuselagem durante o incidente, que causou a despressurização da cabine, com efeito de sucção. Durante o incidente, o telemóvel de um passageiro caiu de uma altura de 5.000 metros e sobreviveu à queda.