Portugal e mais 96 países esperam que talibãs deixem sair do Afeganistão quem quiser

Quase cem países, incluindo Portugal, comprometeram-se este domingo a continuar a emitir vistos para as pessoas que queiram sair do Afeganistão e afirmaram esperar que os fundamentalistas islâmicos talibãs cumpram a promessa de as deixar embarcar.

Numa declaração conjunta subscrita por 97 nações, pelo secretário-geral da NATO e pelo representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, divulgada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano, é afirmado o seu compromisso em garantir que os seus cidadãos, funcionários e afegãos que consigo trabalharam "possam continuar a viajar livremente para destinos fora do Afeganistão".

Salientam que receberam " garantias por parte dos talibãs" no sentido de qualquer afegão com "autorização de viagem" emitida por qualquer um dos países signatários poder aceder "segura e ordeiramente" a pontos de partida fora do Afeganistão.