Um homem de nacionalidade portuguesa e origem guineense foi morto esta sexta-feira de manhã depois de ter levado uma facada na sequência de uma luta violenta em Villerupt, França.De acordo com o jornal luxemburguês RTL, o incidente ocorreu por volta das 6h15, quando a vítima saia de casa para trabalhar, no Luxemburgo. O homem foi encontrado no chão quando os serviços de emergência chegaram ao local.