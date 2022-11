Era visto muitas vezes a caminhar na estrada entre Silves e Algoz. Esta sexta-feira de manhã, o homem foi encontrado, caído na valeta, junto àquela via secundária, nas proximidades do cemitério de Algoz. Terá sido vítima de atropelamento e fuga, durante a madrugada.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o alerta foi dado por um popular que passou no local.









