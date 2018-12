Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português faz greve de fome em Cabo Verde para mulher receber visto

Carlos Guterres conseguiu o documento para que Dulce pudesse visitar Portugal após quatro dias de greve.

Por Lusa | 19:59

O português que há quatro dias se encontra em greve de fome em Cabo Verde, contra a recusa de um visto para a mulher cabo-verdiana poder visitar Portugal, terminou esta quinta-feira o protesto, após a atribuição da autorização.



Carlos Guterres, 60 anos, casado há três com a cabo-verdiana Dulce Guterres, está há mais de oito anos em Cabo Verde.



Diz ter bilhetes de avião comprados para sexta-feira ir visitar Portugal, na companhia da sua mulher, mas o Centro Comum de Vistos (CCV) recusou o visto a Dulce Guterres, alegadamente por Carlos Guterres não ter residência em Portugal.



A requerente apresentou um recurso desta decisão, o qual conduziu agora a um parecer positivo por parte do CCV.



Ao fim de quase quatro dias de greve de fome, Carlos Guterres apresenta-se fisicamente debilitado, embora garanta que "está bem" e que a luta "valeu a pena".



"Agora, espero que os cabo-verdianos prossigam com a sua luta. Eu estou do lado deles. Sempre estive", disse.



Durante a noite de quarta-feira e a manhã de esta quinta-feira, o cidadão português recebeu a visita de profissionais de saúde do Centro de Saúde de Achada de Santo António, perto do local onde se encontra, frente à entrada principal do CCV e do edifício Organização das Nações Unidas (ONU), na capital do país.



Para o atendimento e o apoio que diz ter recebido de amigos e de elementos das forças de segurança só tem elogios, mas criica a embaixada de Portugal em Cabo Verde, que acusa de não o apoiar.



Carlos Guterres garante que aguentava mais dias sem comer e que, para isso, tem um motivo muito forte: comer batatas e bacalhau com a mulher, em Portugal.