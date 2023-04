Um homem português morreu esta terça-feira atropelado por um camião enquanto trabalhava na construção da autoestrada da A-11, em Espanha.



Por razões ainda desconhecidas, o condutor do camião perdeu o controlo do veículo tendo embatido primeiro numa carrinha e depois mergulhado num buraco de uma das obras em construção.



O trabalhador português foi atropelado e acabou por morrer. O condutor do camião ficou ferido, assim como outro trabalhador, tendo conseguido sair do veículo pelo próprio pé, embora muito atordoado.