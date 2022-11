Criminoso português procurado pela Interpol detido no Brasil

As autoridades brasileiras detiveram esta quinta-feira um cidadão português procurado para extradição por Portugal para cumprir uma pena por proxenetismo (ato de obrigar alguém a prostituir-se).

O português, que estava na lista de criminosos procurados pela Interpol no mundo, estava numa residência no bairro de Boa Viagem, na cidade brasileira de Recife, onde foi detido por agentes da Polícia Federal Brasileira e do escritório da Interpol no estado de Pernambuco (nordeste do Brasil).

O homem era considerado um fugitivo em Portugal há vários anos, onde foi condenado por proxenetismo, assédio sexual e imigração ilegal depois de os tribunais terem provado que dirigia um estabelecimento para exploração sexual de mulheres entre 2005 e 2008.

A pena de quatro anos e dois meses de prisão a que foi condenado foi declarada final em março de 2014.

Com relatos de que podia estar no estrangeiro, o seu nome foi colocado na lista vermelha da Interpol em junho, e tornou-se procurado em todos os 190 países que compõem a Organização Internacional de Polícia Criminal.

O nacional português foi detido depois de o Supremo Tribunal do Brasil ter ordenado a sua prisão preventiva para efeitos de extradição, após a Polícia Federal ter confirmado que tinha assumido residência em Recife.