Portuguesa morre em queda do sexto andar na Tailândia

Vera Maceiras Rijo estava de férias com uma irmã mais velha em Banguecoque.

21:16

Uma portuguesa, de 24 anos, morreu este domingo na sequência de uma queda do sexto andar de um hotel em Maha Nakhon, Banguecoque, na Tailândia.



Vera Maceiras Rijo estaria a dividir quarto com uma irmã mais velha, com quem se encontrava de férias, e foi filmada a abrir uma janela de acesso a uma área de ioga.



O corpo foi levado para autópsia e de acordo com a imprensa internacional, terá sido solicitada à embaixada portuguesa o transporte do corpo da mulher de volta para o país de origem.