Portuguesa raptada à porta do Consulado Geral de Portugal em Maputo

Uma mulher, de 49 anos, residente em Nampula, no norte de Moçambique, e com nacionalidade portuguesa foi esta terça-feira raptada em frente ao Consulado Geral de Portugal na avenida Mao Tse Tung, em Maputo.



De acordo com a imprensa moçambicana, Shabnam Issufo é mulher do proprietário do Grand Plaza Hotel, em Nampula, e foi atacada quando se dirigia para o seu automóvel acompanhada pela filha.







Shabnam Issufo “foi intercetada” por três indivíduos desconhecidos numa viatura ligeira com uma arma que se suspeita que fosse uma AKM47, referiu o porta-voz. O grupo de raptores terá arrastado a vítima até ao automóvel em que fugiram.



“Nós fizemos uma reconstituição deste crime”, acrescentou Muchina. Os raptores ainda não foram encontrados. Este é o segundo rapto em menos de 48 horas na cidade de Maputo.