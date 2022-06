ARússia é o país com maior número de ogivas nucleares, 5977, logo seguida dos Estados Unidos, com 5428. Em conjunto, possuem mais de 90% de todas as armas nucleares existentes no Mundo.

Ogivas nucleares por país







Os números foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri), segundo os quais as nove potências nucleares possuíam, no início deste ano, um total de 12 705 ogivas nucleares face às 13 080 no ano passado, uma diminuição de 3% em 2021.









Mas esta tendência, adverte o Sipri, deverá inverter-se, sendo de esperar que as potências aumentem o seu arsenal ao longo da próxima década, devido aos programas de modernização em marcha.

A China, por exemplo, está a construir 300 novos silos de mísseis, e a França anunciou um programa para desenvolver um míssil submarino balístico nuclear de terceira geração. Paralelamente, acrescenta o instituto sueco, a Índia, Paquistão e Israel estão a expandir e a modernizar os seus arsenais. “Apesar das conquistas significativas no controlo das armas nucleares, o risco de uso destas armas parece mais alto do que nunca, desde o fim da Guerra Fria”, salienta o instituto. O Sipri tem sede em Estocolmo, na Suécia, e foi criado em 1966 para a investigação de conflitos, armamento, controlo de armas e desarmamento.