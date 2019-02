Partido Popular espanhol pede eleições antecipadas depois de chumbo do Orçamento

Pablo Casado assegurou que o PP "está preparado" para voltar ao poder.

Por Lusa | 13:27

O líder do principal partido da oposição espanhola, Pablo Casado, do Partido Popular (direita) pediu esta quarta-feira a convocação de eleições antecipadas, que considerou serem "inadiáveis", depois do chumbo do Orçamento do Governo minoritário socialista.

Em declarações feitas no parlamento espanhol, Casado sublinhou que o voto contra a proposta de contas do Estado é um "ponto de inflexão" que "marca o fim da trajetória de [Pedro] Sánchez à frente do Governo".

Pablo Casado assegurou que o PP (Partido Popular) "está preparado" para voltar ao poder e recuperar a "legalidade e a concórdia" na Catalunha.