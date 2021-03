Privados de restos de comida retirados dos lixos de restaurantes ou das ruas abandonadas, os roedores agora saem mais à luz do dia em busca de alimentos. Entram em restaurantes agora encerrados e aproveitam-se de baldes de lixo dos moradores confinados devido à pandemia. Há ratazanas que chegam a medir 40 centímetros.



Recorde-se que que estes animais podem transportar várias doenças e provocar danos em habitações ou estabelecimentos.

A pandemia da Covid-19 tem gerado vários problemas e desafios e, com o último 'lockdown' (confinamento) imposto em Londres, no Reino Unido, aumentaram as pragas de ratos e ratazanas, quer nas ruas da cidade, quer nas casas dos londrinos.Controlar uma infestação de roedores pode não estar no topo da agenda de prioridades quando o mundo atravessa uma pandemia, mas este está a tornar-se um problema cada vez mais persistente no Reino Unido, avançou a CNN.