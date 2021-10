Prémio Nobel da Literatura atribuído ao romancista Abdulrazak Gurnah

O romancista Abdulrazak Gurnah é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2021. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Academia Real das Ciências da Suécia.



O autor nascido na Tanzânia foi assim distinguido com o prémio literário "pela sua penetração descomprometida e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no espaço entre culturas e continentes".







Na sexta-feira será anunciado pela Academia Real das Ciências da Suécia o vencedor do Prémio Nobel da Paz.



Em atualização