Presença de ministro do Interior italiano em festa após colapso de ponte gera revolta

Queda de ponte em Génova, Itália, matou 39 pessoas, três das quais crianças.

14:09

Matteo Salvini,

Sicilia, ieri sera.

La sconcezza morale.

Per i miei personali gusti, è questa. pic.twitter.com/RQFUM9JV4z — stefania stravato (@FannyStravato) 15 de agosto de 2018

"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" recita la Costituzione.

Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio. — orfini (@orfini) 16 de agosto de 2018

As imagens de uma festa em que o ministro do Interior italiano,esteve presente depois de já ter conhecimento que o colapso da ponte de Génova, em Itália, tinha provocado vítimas mortais, estão a gerar revolta nas redes sociais.Na festa da Liga do Norte em Messina, Itália, estiveram 260 pessoas, incluindo o ministro do Interior, e nas redes sociais são muitas as pessoas a questionar a razão pela qual o ministro não cancelou a sua presença no evento, segundo avança o La Repubblica.No Twitter, houve quem perguntasse por que razão o ministro não foi a Génova, com várias pessoas a pedirem até a sua demissão.O líder do partido de Salvini, Matteo Orfini, lamentou o sucedido e os festejos de Salvini neste dia em que a ponte colapsou, ou seja, "nas horas dramáticas de Génova, que são uma dor no nosso país".