Vídeo mostra salvamento de homem que ficou encarcerado dentro do carro em Génova

Colapso de ponte italiana causou 39 mortos, três dos quais são crianças.

18:48

Gianluca Ardini, de 28 anos.





"Creio que a grande vontade de ver nascer o filho o ajudou a resistir até à chegada dos bombeiros", sublinhou a mulher.

Recorde-se que o colapso da ponte em Génova, Itália, já matou 39 pessoas, três das quais crianças.

Um homem ficou encarcerado 40 metros acima do vazio da derrocada da ponte de Génova, em Itália, dentro do carro, e os bombeiros publicaram na rede social Twitter um vídeo do momento.Dentro do veículo estavam dois colegas de trabalho, mas apenas um foi retirado do carro com vida, mais concretamenteSegundo as autoridades italianas, a mulher do homem que sobreviveu está grávida de oito meses.