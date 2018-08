Os rostos e as histórias das vítimas da queda de ponte em Itália

Samuele, de oito anos, morreu com a família quando seguiam de carro em Génova.

(empresa ambiental municipal) estavam a bordo de uma carrinha que estava debaixo do viaduto quando foram atingidos pela queda da ponte. Bruno Casagrande de 35 anos e Mirko Vicini de 31 anos ficaram soterrados. Um já foi encontrado, outro permanece entre os desaparecidos. Alessandro Campora, de 46 anos, também ficou soterrado enquanto trabalhava. Era empregado da empresa privada

Stella Boccia, de 24 anos, de Monte San Savino, morreu no desmoronamento do viaduto. Com ela seguia o namorado de origem dominicana, Carlos Jesus Truillo, que também perdeu a vida. Os dois estavam a voltar de férias.







Marta Danisi de 29 anos e Alberto Fanfani de 32 são outras das 38 vítimas já confirmadas da queda da ponte. Marta era enfermeira e o namorado, natural de Florença, era anestesista.





Andrea Cerulli, de 48 anos, dirigia-se para o trabalho quando tudo aconteceu. Era jogador amador do Genoa Club Portuali Voltri e foi homenageado pelo clube.

"O Genoa Club Portuali Voltri envia as suas condolências à família de Andrea. Adeus, Andrea", lê-se no site do clube.

Para trás, Andrea deixa um filho.



Pai de quatro filhos morre no desastre

Luigi Matti Altadonna, de 35 anos , era casado e pai de quatro filhos. A notícia da morte foi avançada pelo autarca de Borghetto Santo Spirito, uma cidade de onde Luigi era natural, e onde o seu tio trabalha na Proteção Civil.

Eliza tinha 34 anos

Elisa Bozzo viajava no seu automóvel Opel pela Ponte Morandi quando ocorreu o colapso. Esteve desaparecida durante algumas horas e os amigos lançaram um apelo para que fosse encontrada. O pior veio a confirmar-se. No Facebook já existe uma página em sua memória.



Os três chilenos emigrados em Itália há mais de 30 anos

Juan Carlos Pastenes tinha 64 anos e era chef de cozinha. O chef e a mulher, Nora Rivera, viviam em Itália há mais de 30 anos. O casal e Juan Figueroa, de 60 anos, seguiam no mesmo carro.



Três jovens franceses entre as vítimas

Nathan Gusman, Axelle Nemati Alize Plaze, ambos de 20 anos, e Melissa Artus, de 22, dirigiam-se para Sardenha, onde tinham barco. Eram de Montpellier, em França.



