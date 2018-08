Guarda-redes conta como sobreviveu "por milagre" à queda da ponte

Antigo jogador de futebol ouviu "barulho" antes de tudo se ter "desmoronado.

Davide Capello estava a viajar na auto-estrada 10, em Génova, quando viu o piso desaparecer e o seu carro precipitar-se no abismo.



"Foi uma cena cinematográfica, apocalíptica", disse o antigo guarda-redes que já defendeu o Cagliari.



"Não sei como ainda estou vivo. Saí do carro com a ajuda de um polícia", descreveu Cappelo ainda incrédulo com o "verdadeiro milagre" que lhe aconteceu.



"Estava a chover muito quando, de repente, ouvi um barulho e tudo se desmoronou", conta homem de 33 anos que aos 29 deixou o futebol para abraçar a carreira de bombeiro.