Dezenas de mortos em queda de ponte em Itália

A estrutura terá desabado numa extensão de cerca de 200 metros, a uma altura de 90 metros.As equipas de socorro e as autoridades já se encontram no local, a proceder ao resgate das pessoas que circulavam na estrada e terão sido atingidas na sequência do acidente.O número de veículos afetados ainda é desconhecido, mas testemunhas locais avançaram que serão dezenas os carros atingidos pela estrutura.Na origem do acidente pode estar uma falha estrutural. A ponte em questão foi contruída entre 1963 e 1967. Nos últimos dias, registou-se mau tempo com fortes chuvas naquela localidade.Um vídeo, partilhado nas redes sociais, mostra o momento do resgate de alguns dos feridos.Em atualização