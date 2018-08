Jogador passou na ponte com a família 10 minutos antes da queda

Domenico Criscito viajava com a família e não esconde a revolta pelo que sucedeu, em Itália.

Há momentos na vida em que parece que somos protegidos por algo ou alguém que nos ultrapassa. É o que pode dizer de Domenico Criscito, jogador do Génova que passou esta manhã nana cidade, causando um número ainda indeterminado de mortos e feridos.O lateral-esquerdo, de 31 anos, postou um vídeo nas stories do Instagram, filmado pelo passageiro que ia ao seu lado. Vê-se a ponte, muita chuva e uma criança que pergunta no banco de trás "papá que hora são?", ao que o jogador responde "11h40".Junto com este vídeo o jogador deixou uma mensagem: "Escrevo para todos aqueles que me estão a escrever preocupados comigo e com a minha família… Estamos todos bem, ainda que tenhamos atravessado aquela ponte exatamente dez minutos antes do colapso. Estou solidário com todas as famílias das vítimas. Não é possível que uma ponte de uma auto-estrada possa cair assim. Não é possível! Temos de fazer alguma coisa por este país! As pessoas escapam destas coisas… Precisamos de segurança, precisamos que alguém faça algo. Isto é uma miséria!!!", completou.