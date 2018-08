"Não foi uma fatalidade, foi erro humano", diz procurador de Génova sobre queda de ponte

Foi aberto um inquérito por homicídio múltiplo e negligência pela Procuradoria de Génova, em Itália.

Um inquérito por homicídio múltiplo e negligência foi abreto pela Procuradoria de Génova, em Itália, após a queda da ponte que caiu e matou 39 pessoas, três das quais crianças.



"Não foi uma fatalidade, foi erro humano", esclareceu o procurador de Génova, Francesco Cozzi, aos jornalistas, na sequência de uma visita ao local onde a ponte colapsou.



"Quando terminar a fase da busca de vítimas e de eventuais desaparecidos o inquérito entrará noutra fase e serão analisados todos os aspetos relativos à proteção, realização de trabalhos e manutenção da ponte", explicou o procurador principal.



Recorde-se que os rostos e as histórias das vítimas da queda desta ponte começam a ser conhecidos, com Samuele, de apenas oito anos, a morrer com a família quando seguiam de carro.