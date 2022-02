Presidente argentino visita China e Rússia para reforçar relações comerciais

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, vai reunir-se com os seus homólogos da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, procurando reforçar as relações comerciais num momento de extrema necessidade de financiamento para o país sul-americano.

Acompanhado, entre outros, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Santiago Cafiero, e do ministro da Economia, Martin Guzmán, o chefe de Estado chegou esta quarta-feira a Moscovo, primeira etapa da viagem.

A viagem, sobre a qual a Amnistia Internacional (AI) enviou uma carta a Alberto Fernández para expressar as suas "preocupações" pela "grave situação dos direitos humanos" na Rússia e na China, ocorre no meio de uma crise interna da coligação no poder.