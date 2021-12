Recorde as frases que marcaram a atualidade internacional em 2021

Seleção de frases que marcaram a atualidade internacional em 2021:

"Hoje inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia. Durante os próximos seis meses, Portugal estará ao leme da União Europeia, empenhado no sucesso da vacinação e da recuperação económica e social na Europa."

António Costa, primeiro-ministro

Twitter, 01-01-2021

"A história recordará a violência de hoje no Capitólio, encorajada por um Presidente que mentiu incansavelmente sobre o resultado de uma eleição, como um momento de desonra e de vergonha para o nosso país."

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, depois de milhares de apoiantes do presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio, obrigando à suspensão dos trabalhos de contagem de votos para validar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

06-01-2021







"Isto não são os Estados Unidos, não são as instituições democráticas norte-americanas."

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

Lusa, 07-01-2021

"Ontem foi um dos dias mais sombrios da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos."

Joe Biden, Presidente eleito dos EUA

07-01-2021

"As variantes atuais mostram que o vírus está a fazer o seu melhor para se tornar mais adequado à circulação permanente entre a população humana."

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde

08-01-2021

"Ordenei o lançamento de uma vacinação em massa de toda a população a partir da próxima semana. A vacina russa [Sputnik-V] é a melhor do mundo."

Vladimir Putin, Presidente russo, numa reunião do governo

13-01-2021

"Esta presidência portuguesa ocorre num momento muito importante do combate à pandemia de covid-19, que está a ter graves consequências económicas e sociais. (...) A 'bazuca' europeia [verbas do fundo europeu de recuperação] tem mesmo de ser disparada."

António Costa, primeiro-ministro

15-01-2021

"O que esses bandidos [no poder] mais temem, vocês sabem-no, é que as pessoas vão para a rua [...]. Então não tenham medo, vão para a rua. Não por mim, mas por vocês mesmos, pelo vosso futuro."

Alexei Navalny, opositor russo, num pequeno vídeo divulgado minutos antes de a justiça da Rússia ter decidido mantê-lo detido até 15 de fevereiro

Twitter, 18-01-2021

"[A China] Não partilha os nossos valores, não respeita os direitos humanos, acossa outros países e tem tentado debilitar uma ordem internacional baseada em regras."

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

18-01-2021

"A vontade do povo foi ouvida e a vontade do povo foi atendida. Aprendemos novamente que a democracia é preciosa e a democracia é frágil. Nesta hora, a democracia prevaleceu. É o dia da América, o dia da democracia, um dia na história e na esperança, de renovação e determinação."

Joe Biden, no discurso de posse como Presidente EUA

20-01-2021

"O meu objetivo é governar, se possível de forma sensata, até ao último dia em que mantenha responsabilidades. A política consiste - e isso é o que é fascinante -- em chegar ao gabinete de manhã, sem saber como vai ser a noite. E começar um ano sem saber como ele vai terminar."

Angela Merkel, chanceler alemã

21-01-2021

"Construir clãs ou iniciar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor a dissociação, interromper cadeias de abastecimento ou impor sanções a fim de causar isolamento só vai empurrar o mundo para a divisão e até para o confronto."

Xi Jinping, Presidente chinês, numa mensagem de vídeo para o Fórum Económico Mundial em Davos

25-01-2021

"Os populismos que minam as nossas democracias alimentam-se do medo e concretizar o pilar social é a melhor vacina contra as desigualdades, contra o medo e contra o populismo."

António Costa, na sessão plenária do Comité Económico e Social Europeu, onde apresentou as prioridades da presidência portuguesa

27-01-2021

"A ameaça da próxima pandemia pairará sempre por cima das nossas cabeças -- a menos que o mundo tome medidas para a impedir."

Bill Gates, cofundador da Microsoft, numa "carta anual" assinada em conjunto com a mulher, Melinda

28-01-2021

"Ele [Xi Jiping, Presidente chinês] é muito inteligente, é muito duro e não tem - e não digo isto como uma crítica, é apenas a realidade -, não tem um grama de democracia em si. Sempre lhe disse que não precisamos de ter um conflito, mas vai haver uma concorrência extrema."

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos

CBS, 07-02-2021

"Ao longo dos últimos cinco anos, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, serviu de uma forma exemplar as Nações Unidas, a sua Carta, os seus valores. Encheu seguramente Portugal de orgulho, mas, sobretudo, devolveu força a valores fundamentais que o Humanismo que inspirou a Carta das Nações Unidas precisa de ver devidamente promovidos e defendidos."

António Costa, primeiro-ministro, ao formalizar a proposta do nome de António Guterres para um segundo mandato na liderança da ONU

24-02-2021

"A luta não deve ser entre países ou instituições ou empresas, mas sim entre as vacinas, de um lado, e o vírus, de outro. Isto não é uma competição ou um concurso de beleza entre países, o que está em causa é a própria vida das pessoas."

Durão Barroso, presidente da Aliança Global para as Vacinas

03-03-2021

"Sim, acho que sim. Tivemos uma longa conversa, ele e eu. No início da conversa eu disse-lhe: Eu conheço-o e o senhor conhece-me. Mas, se eu chegar à conclusão que isso aconteceu, prepare-se."

Joe Biden, Presidente dos EUA, questionado sobre se considerava Putin "um assassino", depois de um relatório dos serviços de informações norte-americanos revelar que Putin deu instruções para prejudicar na candidatura de Biden à Casa Branca

17-03-2021

"Quem diz é quem o é. Esta não é apenas uma piada infantil que rima. A frase tem um profundo significado psicológico. Vemos as nossas próprias qualidades noutra pessoa. Pensamos que ele é como nós e fazemos juízos de valor."

Vladimir Putin, Presidente russo, sobre a acusação feita por Joe Biden de que é um "assassino"

18-03-2021

"O racismo existe na América. E sempre existiu. A xenofobia é real na América. O sexismo também."

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos

19-03-2021

"Que ninguém tenha a ideia de cruzar uma linha vermelha com a Rússia. Culpar a Rússia por tudo e por nada tornou-se uma espécie de desporto."

Vladimir Putin, Presidente russo, discurso anual sobre o Estado da Nação

21-04-2021

"A pandemia da covid-19 é a crise mais grave que enfrenta o mundo desde a II Guerra Mundial."

António Guterres, secretário-geral da ONU

21-04-2021

"Sempre que Portugal esteve na presidência [do Conselho], a União Europeia fez progressos, umas vezes lentos, outras vezes rápidos. Devo dizer que, sendo Portugal um membro de longa data da União Europeia, sempre fez tudo o que era do interesse do processo de integração europeia. E isso foi um sucesso e tanto."

Jean-Claude Juncker, ex-presidente da Comissão Europeia

Lusa, 01-05-2021

"Em Portugal, esse debate está ultrapassado. Estamos todos reconciliados com o euro e espero que estejamos todos reconciliados com a ideia de que a austeridade não é o caminho a seguir."

António Costa, primeiro-ministro, numa conferência de imprensa conjunta com o vice-chanceler e ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, em São Bento

22-05-2021

"Haverá uma resposta muito forte [da União Europeia] porque este é um comportamento ultrajante e o regime de Lukashenko tem de compreender que isto terá consequências graves."

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sobre o desvio no domingo de um voo comercial da Ryanair entre Grécia e Lituânia para deter jornalista bielorrusso Roman Protasevich que seguia a bordo

24-05-2021

"A situação dos muçulmanos uigures em Xinjiang é uma tragédia. A China tem agido como um tirano, o que a China está a fazer é genocídio."

Shirin Ebadi, ativista iraniana, Nobel da Paz 2003

Lusa, 16-06-2021

"Servir as Nações Unidas é um privilégio imenso e o dever mais nobre."

António Guterres, na tomada de posse para um segundo mandato como secretário-geral da ONU

18-06-2021

"O que lamento é que ainda não tenhamos sido capazes de alcançar um comportamento uniforme entre os Estados-membros em termos de restrições de viagem, isto é um retrocesso. Temos agora uma situação em Portugal, que talvez pudesse ter sido evitada."

Angela Merkel, chanceler alemã, sobre a permissão de entrada de turistas britânicos em Portugal

22-06-2021

"Agradeço-lhe, António [Costa] por uma presidência incrivelmente bem-sucedida."

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na conferência de imprensa no final da última reunião do Conselho Europeu na presidência portuguesa da UE

25-06-2021

"Temos de nos apressar, temos de ser mais rápidos na luta contra as alterações climáticas."

Angela Merkel, chanceler alemã, durante uma visita a várias zonas afetadas por inundações na região da Renânia-Palatinado

18-07-2021

"É um alerta vermelho. (...) Os alarmes são ensurdecedores: as emissões de gases de efeito estufa provocadas por combustíveis fósseis e a desflorestação estão a sufocar o nosso planeta."

António Guterres, secretário-geral da ONU, a propósito do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas em que os cientistas preveem que a temperatura global subirá 2,7 graus Celsius em 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de gases com efeito de estufa

09-08-2021

"Não me arrependo da minha decisão [retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão]. [Os afegãos] devem lutar por si mesmos."

Joe Biden, Presidente dos EUA

10-08-2021

"Acordámos esta manhã com as bandeiras brancas dos talibãs por toda a cidade. Eles estão na cidade. Eles entraram sem lutar."

Ahmad Wali, residente em Jalalabad

France-Presse, 15-08-2021

"Fomos ao Afeganistão há 20 anos com uma missão e essa missão era acertar as contas com aqueles que nos atacaram em 11 de setembro. Cumprimos essa missão. [Ficar no Afeganistão indefinidamente] não é do nosso interesse nacional."

Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano

Canal ABC 15-08-2021

"[A tomada de poder pelos talibãs no Afeganistão é o] mais importante evento geopolítico desde a anexação da Crimeia pela Rússia [em 2014]."

Josep Borrell, Alto Representante da UE para a Política Externa

19-08-2021

"Portugal sai de cabeça erguida daquilo que era o cumprimento de um princípio moral. Quem esteve connosco sempre, em situações difíceis, merecia que nós estivéssemos com eles e elas na situação mais difícil da sua vida, que é a situação de assistir ao drama a que se assiste com o povo afegão."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na Base Aérea de Figo Maduro, onde recebeu, com o ministro da Defesa, os quatro militares portugueses que tinham sido destacados para o aeroporto de Cabul e os 24 primeiros cidadãos afegãos acolhidos no país

27-08-2021

"Desejo exprimir às suas vítimas a minha tristeza e a minha dor pelos traumas que sofreram, a minha vergonha, a nossa vergonha, pela longa incapacidade da Igreja em colocá-los no centro das suas preocupações."

Papa Francisco, após a publicação do relatório sobre os 330.000 casos de abuso ou violência sexual por parte do clero francês

06-10-201

"Tivemos o açambarcamento das vacinas, depois tivemos o nacionalismo das vacinas, agora temos a diplomacia das vacinas."

António Guterres, secretário-geral da ONU

RTP, 07-10-2021

"O lugar da Polónia é e será entre a família das nações europeias."

Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro polaco

Facebook, 08-10-2021

"Sem liberdade de expressão e liberdade de imprensa, será difícil promover com êxito a fraternidade entre nações, o desarmamento e uma ordem mundial melhor para sermos bem-sucedidos no nosso tempo."

Berit Reiss-Andersen, presidente Comité Nobel Norueguês, anunciando a atribuição do Prémio Nobel da Paz a dois jornalistas de investigação, a filipina Maria Ressa e o russo Dmitri Muratov, pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão

08-10-2021

"A reunificação completa do nosso país [com Taiwan] pode e será alcançada. (...) A reunificação nacional por meios pacíficos é do interesse geral da nação chinesa, incluindo os nossos compatriotas de Taiwan."

Xi Jinping, Presidente chinês, no final de um discurso comemorativo do 110.º aniversário da Revolução Xinhai, que pôs fim a séculos de poder dinástico na China e levou à criação da República da China

09-10-2021

"[A China] não oferece nem um modo de vida livre e democrático para Taiwan, nem soberania para os seus 23 milhões de habitantes."

Tsai Ing-wen, Presidente de Taiwan, no seu discurso no Dia da República Nacional da China

10-10-2021

"Dedico o meu prémio aos combatentes anticorrupção de todos os géneros e através do mundo: dos jornalistas aos advogados, dos responsáveis políticos (e sim, existem alguns) aos deputados e a todos os que descem à rua para apoiar este combate. Desejo-lhes perseverança e coragem, mesmo nos momentos mais assustadores."

Alexei Navalny, opositor russo, após o Parlamento Europeu lhe atribuir o prémio Sakharov

Twitter, 21-10-2021

"Deixo agora esta União Europeia, na minha qualidade de chanceler, numa situação que me preocupa. Superámos muitas crises (...), mas temos uma série de problemas por resolver."

Angela Merkel, chanceler alemã, no final da cimeira europeia em Bruxelas

22-10-2021

"Penso que o que aconteceu foi, para usar uma expressão em inglês, o que fizemos foi desajeitado. [O negócio de submarinos com a Austrália, prejudicando os interesses franceses] não foi feito com muita elegância."

Joe Biden presidente norte-americano, durante um encontro em Roma com o Presidente francês, Emmanuel Macron

29-10-2021

"É hora de dizer basta. Basta de brutalizar a biodiversidade, basta de matarmo-nos a nós mesmos com carbono, basta de tratar a natureza como uma latrina (...) e de cavar a nossa própria sepultura."

António Guterres, secretário-geral da ONU, na cerimónia de abertura da Cimeira de Líderes Mundiais da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP26)

01-11-2021

"Não é segredo que a COP26 é um fracasso. Eles não podem ignorar o consenso científico e não nos podem ignorar. Os nossos reis vão nus. A História irá julgá-los severamente."

Greta Thunberg, ativista sueca

05-11-2021

"Provavelmente, até ao final do inverno, como às vezes se diz cinicamente, todos ou quase todos estarão vacinados, curados ou mortos."

Jens Spahn, ministro da Saúde alemão

22-11-2021

"[O Mediterrâneo] está a tornar-se um cemitério frio sem lápides [...]. Peço-vos, vamos parar com este naufrágio da civilização."

Papa Francisco, num discurso no campo de migrantes Mavrovouni, em Lesbos, na Grécia

05-12-2021

"Trabalhem para o bem do nosso país, este é o meu desejo e desejo-vos boa sorte. É uma tarefa emocionante e gratificante, também exigente, mas se a abordarmos com alegria, pode ser uma das tarefas mais bonitas possíveis."

Angela Merkel, chanceler cessante, na cerimónia de passagem do poder na chancelaria, em Berlim

08-12-2021

"Será um novo começo para o nosso país. Quero fazer tudo por isso."

Olaf Scholz, novo chanceler alemão, na cerimónia de transferência de poder

08-12-2021

"A democracia não acontece por acidente. Temos de a defender, lutar por ela, reforçá-la, renová-la."

Joe Biden, presidente dos EUA, na abertura da Cimeira para a Democracia

09-12-2021