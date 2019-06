Presidente brasileiro diz "confiar irrestritamente" em ministro Sergio Moro

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, declarou confiar "irrestritamente" no seu ministro da Justiça, Sergio Moro, envolvido numa troca de mensagens que coloca em causa a imparcialidade da Operação Lava Jato, afirmaram fontes oficiais na segunda-feira.

O Secretário de Comunicação da Presidência brasileira, Fabio Wajngarten, disse à imprensa local que informou o chefe de Estado acerca da divulgação das mensagens no domingo, e que na segunda-feira voltou a falar com o governante acerca do conteúdo.

Em ambas as ocasiões Bolsonaro frisou: "Nós confiamos irrestritamente no ministro Moro", declarou Wajngarten.