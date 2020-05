Um relatório publicado pelo jornal alemão Der Spiegel dá conta que o presidente da China pediu à Organização Mundial de Saúde para atrasar a divulgação de informações sobre a transmissão do novo coronavírus.



De acordo com as informações divulgadas este fim de semana, Xi Jinping terá pedido em janeiro ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para "retardar o aviso global" acerca da covid-19 e sobre a transmissão entre humanos.

