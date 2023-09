Presidente da República transmite condolências ao povo líbio atingido por inundações

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta terça-feira "sentidas condolências" ao povo da Líbia, país que tem sido afetado por inundações que já provocaram pelo menos 2.000 mortos.

"O Presidente da República envia sentidas condolências ao povo líbio e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência das inundações que assolaram o leste da Líbia, expressando a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural", refere uma nota publicada no site da Presidência.

O número de desaparecidos nas inundações na Líbia ronda as 10 mil pessoas, enquanto os mortos já ultrapassam os 2.000, avançou esta terça-feira a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

"Não temos um balanço definitivo" sobre o número de mortos, mas "o número de desaparecidos ronda os 10 mil", afirmou o responsável da FICV Tamer Ramadan, em conferência de imprensa realizada em Genebra, na Suíça.

A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia na tarde de domingo, nomeadamente as cidades costeiras de Jabal al-Akhdar (nordeste) e Benghazi, onde foi declarado recolher obrigatório e as escolas foram fechadas.

Descrita pelos especialistas como um "fenómeno extremo em termos da quantidade de água que choveu", a tempestade já provocou também pelo menos 27 mortes na Grécia, Turquia e Bulgária.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia líbio, a precipitação ultrapassou os 400 mililitros por hora, um valor que não se registava há quatro décadas e as autoridades apelaram esta terça-feira à comunidade internacional para a entrega de ajuda humanitária "o mais rapidamente possível".

