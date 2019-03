Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente de Angola sublinha que não haverá corruptos impunes no seu mandato

João Lourenço garante ainda que a dívida entre o seu país e Portugal será paga.

João Lourenço falou esta segunda-feira, pela primeira vez, a um meio de comunicação português e afirmou que os níveis de corrupção no seu país atingiram "níveis insustentáveis" e que por isso é um combate prioritário.



"Era preciso fazer alguma coisa sob pena de perder investimento estrangeiro que tão importante é para o desenvolvimento do nosso país", referiu em entrevista à RTP. "Serão precisos nervos de aço para levar este combate [à corrupção] até ao fim", refere.



"Os corruptos que foram descobertos não terão impunidade", garante ainda o homólogo de Marcelo Rebelo de Sousa acrescentando que não há "intocáveis".



O presidente angolano referiu também que a dívida entre Angola e Portugal será paga na medida do possível. João Lourenço lamenta que não o possa fazer de uma só vez, mas garante que a dívida será paga.



"A dívida é para ser paga desde que o devedor reconheça que deve e Angola reconhece que deve", sublinhou.



O presidente angolano afirma ainda que gostaria de ver maior presença das empresas portuguesas na área agrícola, indústria e turismo em Angola.



Presidente angolano ambiciona melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e dar-lhe mais liberdade de expressão e de imprensa até ao fim do seu mandato.



Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se a Angola esta terça-feira numa visita de Estado prometida na última visita de João Lourenço a Portugal.