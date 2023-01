Presidente do Brasil exonerou comandante do Exército

O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, exonerou o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, e nomeou para o cargo o general Tomás Ribeiro Paiva, revelou este sábado a imprensa brasileira.

O anúncio ocorre um dia depois de Lula da Silva ter estado reunido, em Brasília, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com os comandantes do Exército, da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

A mudança acontece também duas semanas depois da invasão das sedes do Congresso, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, por milhares de simpatizantes e apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou o poder a 1 de janeiro.