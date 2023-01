Pelo menos 300 detidas após invasão ao Congresso brasileiro

Pelo menos 300 simpatizantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foram presos por invadir e destruir as sedes do Congresso, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal, numa alegada tentativa de derrubar o Governo.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, a Polícia Civil de Brasília informou que já havia "300 presos. As investigações seguem até que o último integrante seja identificado".

Horas antes, o ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, tinha alertado que o número de detidos devido à suposta tentativa de golpe contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia aumentar nas próximas horas.