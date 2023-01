PS salienta apoio a Lula e ao Estado de Direito e apela ao regresso à normalidade depois de invasão de manifestantes pró-Bolsonaro

O PS manifestou este domingo o seu apoio ao Governo do Presidente brasileiro, Lula da Silva, salientou a defesa do Estado de Direito e apelou ao regresso rápido à normalidade democrática no Brasil.

Esta posição consta de uma nota divulgada pela direção do PS, depois de centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário.

"O PS apoia o Governo de Lula da Silva, legitimamente eleito nas últimas eleições pelo povo brasileiro. O PS condena todas as ações que pretendem colocar em causa os governos democraticamente eleitos", refere-se na nota deste partido.

Na mesma mensagem, os socialistas salientam depois que estarão "sempre ao lado da defesa do Estado de Direito" e apelam "ao regresso rápido à normalidade democrática no Brasil".

Um país "irmão, a cujo Governo e povo expressamos a nossa solidariedade", acrescenta o PS.

Na sequência deste ataque às principais instituições brasileiras, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília e disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos.

"Nós achamos que houve falta de segurança e quero dizer que todas as pessoas que fizeram isto serão encontradas e serão punidas", afirmou o Presidente brasileiro numa declaração à comunicação social, tendo lido um decreto de intervenção do poder central na Segurança Pública do Distrito Federal (Brasília) até 31 de janeiro.