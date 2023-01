"Quem fez isto será encontrado e punido": Primeiras palavras de Lula após invasão de manifestantes bolsonaristas

Bloco considera que situação no Brasil está perante o mesmo ódio à democracia dos apoiantes de Trump

A coordenadora do Bloco de Esquerda condenou, este domingo, a invasão das sedes das principais instituições brasileiras por parte de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro e considerou estar perante o mesmo ódio à democracia dos apoiantes de Donald Trump.

Manifestantes apoiantes de Jair Bolsonaro invadiram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sede do legislativo, executivo e do judiciário, num protesto violento na capital do Brasil.

"Seguidores de Bolsonaro invadem e destroem o Congresso, a sede do governo e o supremo tribunal brasileiros. O mesmo ódio à democracia dos apoiantes de Trump. O tempo é de todos os perigos", escreveu Catarina Martins na sua conta na rede social Twitter.

Catarina Martins salientou depois que, no Brasil, "a ordem constitucional deve ser reestabelecida imediatamente".

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a serem divulgadas nas redes sociais

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.