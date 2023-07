Presidente francês promete "respostas profundas aos distúrbios" com autoridade e respeito

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu esta sexta-feira "dar respostas profundas aos distúrbios" registados no país entre o final de junho e o início de julho, com "autoridade, respeito e esperança legítima".

Macron reafirmou esta sexta-feira - depois de ter remodelado o seu Governo na quinta-feira, integrando oito novos membros - a sua confiança na primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, que manteve no cargo.

O chefe de Estado francês - que falou ao público, de forma excecional, no início do primeiro Conselho de Ministros após a remodelação do Governo - declarou que este novo Executivo tem um rumo político "claro", que é "a independência do país para poder consolidar um modelo justo".