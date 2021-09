Presidente sul-coreano quer proibir o consumo de carne de cão

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, sugeriu a proibição de comer cães no país, uma prática tradicional que se está a tornar uma ameaça internacional, avançou o seu gabinete. A prática é uma espécie de tabu entre as gerações mais jovens, com a pressão dos ativistas dos direitos dos animais a aumentar.



"Penso que chegou a hora de considerar prudentemente proibir o consumo de carne de cão?", perguntou Moon ao primeiro ministro, Kim Boo-kyum, durante uma reunião semanal na segunda-feira, de acordo com a porta-voz presidencial, avançou o The Guardian.



A carne de cão há muito tempo que faz parte da culinária sul-coreana, com cerca de 1 milhão de cães a serem consumidos anualmente. No entanto, o consumo diminuiu à medida que mais pessoas começaram a olhar para os animais como companheiros em vez de 'gado' para consumo.



Moon é um conhecido amante de cães e tem vários no complexo presidencial, incluindo um que resgatou após assumir o cargo. Tory foi uma das promessas de Moon durante a sua campanha presidencial e tornou-se o primeiro cão resgatado a entrar na Casa Azul.