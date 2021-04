Presidente turco diz que acusação dos EUA de genocídio na Arménia não tem suporte factual nem base legal

O presidente turco considerou "sem suporte factual" nem "base legal" a acusação de Joe Biden de que os massacres de arménios pelo Império Otamano deveriam ser considerados genocídio.



Recep Tayyip Erdogan reagiu assim ao presidente dos EUA que este sábado quebrou a histórica prudência de Washington relativamente à ofensiva turca contra o povo arménio na I Guerra Mundial.

"Temos mais de um milhão de documentos relacionados com os eventos de 1915 [a que se refere Biden] nos arquivos turcos", disse Erdogan numa conferência de imprensa realizada na capital turca, Ancara. "Pergunto quantos documentos os Estados Unidos têm" para sustentar a acusação de genocídio.



Na declaração carregada de recados Erdogan desafiou ainda os norte-americanos a "olharem-se ao espelho".

A declaração de Biden que visou a Turquia, aliado dos EUA na NATO, intensificou as relações conturbadas entre os dois países e à declaração de Erdogan espera-se ainda para esta semana uma posição do parlamento de Ancara.



O massacre a que agora os EUA chamam genocídio vitimou 1,5 milhões de arménios. Apesar da pandemia, 10 mil pessoas desfilaram durante o fim de semana na capital da Arménia, Yerevan, para recordar as vítimas.